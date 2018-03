"Lufto me veten edhe mendimet e tua"

Reperi i njohur, Getinjo ka shkruar një këshillë të vlefshme për ndjekësit e tij në rrjetin social Instagram, shkruan rtv21.tv

Getinjo ka thënë se nëse dëshironi arrini diçka që nuk e keni pas kurrë, atëherë duhet të bëni diçka që nuk keni bërë kurrë.

“Don me pas qka ske pas kurre? Ok mire, bon qka ske bo kurre. Lufto me veten edhe mendimet e tua, kto se ke bo kurre!! As ti eh as un!”- ka shkruar Getinjo.

Ndryshe, pritet që shumë shpejt Getinjo të vijë në duet me vëllain e tij, Mozzikun./21Media