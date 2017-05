Disa nga sekretet që do të ju habisin

Disa nga sekretet që do të ju habisin

Thonë se çdo femër e ka një mister brenda vetes. Por çfarë për meshkujt? Ata po ashtu kanë sekrete të cilat vajzat as që i paramendojnë, tranmseton rtv21.tv

Do të ju sjellim disa nga këto sekrete të cilat me të vërtetë se do të ju habisin:

-Djemtë i duan femrat me vetëbesim

-Mënyra se si dukeni është e rëndësishme për një mashkull, pavarësisht çfarë thonë

-Edhe pse nuk e pranojnë ata ka shumë punë që nuk dijnë t’i bëjnë thjesht mundohen

-Nuk i përballojnë lehtësisht stresit

– Janë tepër xhelozë

-Nuk e pranojnë kur u pëlqen motra ose shoqja juaj

-I fshehin ndjenjat

-Nuk largohen pa një arsye

/21Media

http://rtv21.tv/gjerat-qe-meshkujt-nuk-i-tregojne-nje-femre-kurre/