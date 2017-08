"Pas fitores familjare, unë këtu jam sërish"

Anëtari i Partisë Socialdemokrate, Seremb Gjergji ka bërë të ditur se nuk do të jetë pjesë e garës për kryetar të Klinës.

Ai thotë se gara e tij kryesore tani është shërimi i gruas së tij.

Postimi i plotë i Gjergjit:

Të nderuar banorë të KK Klinë. Kësaj radhe nuk do të garoj për Kryetar të KK Klinë. Doktorët e kane diagnostikuar nusen time me kancer dhe gara ime kryesore është shërimi i saj. Më vjen keq që nuk mund të jem me Ju në ketë garë – por pas fitores familjare, unë këtu jam sërish./21Media