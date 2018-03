Përballje interesante në Ligën e Kampionëve në Hendboll

Në kuadër të Ligës së Kampionëve në Hendboll, në konkurrencën e meshkujve u zhvillua një ndeshje shumë interesante mes ekipit gjerman, SG Flensburg-Handewitt si dhe atij polak, PGE Vive Kielce.

Ani pse në pjesën e parë ndeshja u mbyll me rezultat 21 me 17 në favor të polakëve, në fund ndeshja përfundoi me rezultat të njëjtë midis ekipeve 32 me 32, shkruan rtv21.tv

Ndeshja u transmetua drejtpërdrejtë në RTV 21 Plus./21Media