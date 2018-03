Zyrtare: Ja sa do të qëndrojë në skenë Rita Ora

Nesër shënohet 10 vjetori i Pavarësisë së Kosovës. Në kuadër të shumë aktiviteteve, qershia mbi tortë do të jetë koncerti i Rita Orës dhe Ledri Vulës.

Këngëtarja me famë botërore, e cila ka prejardhje nga Kosova, Rita ka shprehur gatishmërinë që për këtë përvjetor jubilar të mbajë koncert në Prishtinë. Detaje për këtë koncert Të Ritës dhe Ledrit në kuadër të 21 Live News në RTV 21, ka dhënë Adil Behramaj nga Këshilli Organizativ, përcjell rtv21.tv

Ai tha se Rita do të mbërrijë 13: 00 në Prishtinë kurse ajo bashkë me Këshillin organizativ do t’i drejtohet qytetarëve të vendit në një konferencë për media nga “Swiss Diamond”, hoteli ku ajo do të qëndrojë.

Behramaj po ashtu konfirmoi se do të këndojë reperi i njohur kosovar, Ledri Vula i cili është përzgjdhur si reperi më i mirë në Kosovë . “Koncerti është planifikuar të fillojë në ora 20:00, mirëpo paraprakisht do të performojë Ledri Vula edhe me DJ tjerë botërorë, ndërkaq në pjesën e dytë koncerti do të vazhdojë me DJ ndërkombëtarë që janë pjesë e ekipit të Ritës”, ka thënë Behramaj.

Ai po ashtu ka treguar edhe sa do të qëndrojë në skenë Rita Ora si dhe ka zbuluar se cila është arsyeja që ajo performancën do ta nisë pikërisht në ora 22:00. “Për shkak të 10 vjetorit është planifikuar që Rita të dalë në skenë në orën 10:00. Rita planifikohet të këndojë 30 minuta ndërkaq në fund mbrëmja do të mbyllet me fishek zjarr”, ka thënë Behramaj./21Media