Osmani kërkon unitet nga presidenti jo legjitim

Zëvendëskryeministri për euro-integrime, Bujar Osmani, kërkoi nga presidenti, që siç e quan partia e tij jo-konsensual, përkrahje dhe qasje korrekte për reformat që i përmban plani “3-6-9”. Ai sot informoi Ivanovin për hapat që po i merr qeveria drejt zbatimit të reformave, në të cilat kryesisht u bisedua për marrëveshjen për fqinjësi të mirë që duhet të nënshkruhet mes Bullgarisë dhe Maqedonisë si dhe për përmbylljen e detyrimeve që dalin nga Marrëveshja e Ohrit.

“Sa i përket marrëdhënieve ndëretnike, e informova se sot mundet që qeveria të miratojë ligjin për propozimin e gjuhëve, me çka do të mbyllë një temë të rëndësishme siç është ajo e Marrëveshjes së Ohrit”, theksoi Bujar Osmani, Zëvendëskryeministër për Euro-Integrime.

Qeveria po mban seancën e tetëmbëdhjetë, ku në rend të ditës është pikërisht edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, e zëvendëskryeministri Osmani, tha se për detajet e ligjit do të informoj opinioni menjëherë pasi të kalojë në qeveri. Ai bëri edhe një herë thirrje që procesi i reformave të jetë në nivel mbinacional, mbipartiak që të shfrytëzohet disponimi pozitiv i Brukselit, si dhe shansi që Osmani e quan historik, për zhbllokimin e procesit të integrimeve. E presidenti i shtetit, Ivanov, nuk doli të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve, por nga kabineti i tij dërguan vetëm kumtesë. Pa u ndalur shumë në marrëveshjen me Bullgarinë dhe në ligjin për gjuhën shqipe, Ivanov kërkon që reformat në sistemin e sigurisë të bëhen në përputhje me kushtetutën.

“Presidenti Ivanov kërkoi që reformat në Sistemin e Sigurisë dhe të Mbrojtjes të jenë në përputhje me predispozitat kushtetuese të Këshillit të Sigurisë së vendit”, nga Presidenca e Republikës së Maqedonisë.

Kjo është vizita e parë e një ministri të kabinetit Zaev, në presidencë, e menjëherë pas Bujar Osmanit, në vilën Vodno erdhi edhe Ministri i Jashtëm, Nikolla Dimitrov./21Media