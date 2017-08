Marko Gjuriq brenda dy orëve do të takojë përfaqësuesit e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Drejtori i së ashtu quajturës Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, nuk dihet se çka do të flas me mysafirët nga Kosova, shkruan Kossev, transmeton Klan Kosova.

Marko Gjuriq brenda dy orëve do të takojë përfaqësuesit e komunave me shumicë serbe në Kosovë.

Drejtori i së ashtu quajturës Zyra për Kosovën në Qeverinë e Serbisë, nuk dihet se çka do të flas me mysafirët nga Kosova, shkruan Kossev, transmeton Klan Kosova.

Takimi do të zhvillohet në Pallatin e Serbisë, dhe më pas aty do të mbabet një konferencë.

Gjuriq ashtu sikurse në takimin e kaluar që kishte mbajtur me kryetarin e Listës Serbe, Goran Rakiq edhe këtë takim e mban para seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës