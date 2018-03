Molliqaj e quan proces të montuar atë ndaj aktivistëve të Vetëvendosjes

Molliqaj e quan proces të montuar atë ndaj aktivistëve të Vetëvendosjes

Deputeti i Vetëvendosjes Dardan Molliqaj është deklaruar rreth seancës së Gjykatës së Apelit për aktivistët të dënuar për sulmin me mortajë dore ndaj Ndërtesës së Kuvendit të Kosovës.

Sipas Molliqajt kjo Gjykatë nesër ka mundësi të dëshmojë se jo të gjitha nivelet e drejtësisë janë të korruptuara.

“Nesër Gjykata e Apelit e ka mundësinë ta dëshmoj se jo të gjitha nivelet në sistemin e drejtësisë në Kosovë janë të kapura nga klanet e korruptuara politike.

Procesi i montuar politik ndaj Adeas, Atdheut, Egzonit dhe Frashërit do të duhej të merrte fund nesër. Duke besuar në pafajësinë e plotë të aktivistëve, shpresoj që Gjykata nesër vendosë drejtë dhe i liron ata.”, ka shkruar Molliqaj në Facebook

Ndryshe me 17 nëntor, aktivistët e VV-së u dënuar nga Gjykata Themelore e Prishtinës për sulmin me mortajë dore ndaj ndërtesës së Kuvendit të Kosovës. Atdhe Arifi është dënuar me 6 vjet burg, Frashër Krasniqi me 8 vjet, Egzon Haliti me 5 vjet e gjysmë ndërsa Adea Batusha me 2 vjet burg./21Media