Gjykata kroate ka vendosur që Ismail Morinën ta ekstradojë në Serbi. I njohur si “Ballist Morina”, më datën 10 qershor u ndalua në kufirin mes Malit të Zi dhe Kroacisë, teksa po përpiqej të vijonte udhëtimin e tij ilegal drejt Italisë ku jeton, ndërsa më datë `25 korrik doli para gjykatës. Tani Gjykata e Dubrovnikut ka vendosur për ekstradimin e tij drejt Serbisë, prej ku është lëshuar edhe urdhri i arrestit ndërkombëtar.

“Ballist Morina”, ishte protagonisti i mbrëmjes së nëntorit të vitit 2015 në Beograd, kur nëpërmjet një droni të telekomanduar lëshoi mbi stadiumin e Beogradit flamurin e Shqipërisë së Madhe.

Një shok i tij ka njoftuar për TV21 se Morina është ankuar në instancën e dytë të gjykatës së Dubrovnikut.

Për këtë rast janë vënë në lëvizje edhe institucionet shtetërore të Shqipërisë. Burime jo zyrtare thonë se vetë ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj ka kontaktuar me autoritetet në Kroaci. Burime diplomatike bëjnë me dije se ministri Demiraj është interesuar pranë shtetit kroat për një gjykim të drejtë të Ismail Morinës. Gjithashtu mësohet se ministri Demiraj është në kontakt prej një muaji me autoritetet kroate.

Familjarët e Morinës kanë kërkuar në mënyrë të vazhduar mbështetje nga institucionet e Shqipërisë./21Media