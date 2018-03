Delawie: Sfidë mbeten politikat ndëshkimore

Udhëzuesi i politikave ndëshkimore krijon lehtësira në marrjen e vendimeve më të drejta gjyqësore, me ç’rast u kërkuar që pushtet tjera të mos ndikojnë në sistem e drejtësisë. Kështu u tha me rastin e lansimit të këtij udhëzuesi që u bë sot nga Gjykata Supreme.

Kryetari i Gjykatës Supreme, Enver Peci deklaroi se përkundër përpjekjeve për sundim të ligjit dhe zbatimin e reformave në gjyqësor , cilësia e vendimeve gjyqësore nuk është në nivelin e duhur, ku shpesh konstatohen si të dobëta dhe kontradiktore. Sipas tij sistemi i drejtësisë ballafaqohet edhe me problemin e politikave ndëshkimore, por me lansimin e udhëzuesit të politikave ndëshkimore do krijohen lehtësira në marrjen e vendimeve gjyqësore.

“Të ofroj një laborim më të detajuar të dispozitave ekzistuese të legjislacionit aktual në fuqi sa i përket matjes së dënimeve duke trajtuar kështu përmes sqarimit dhe problemet praktike të cilat përmenden shpesh herë si pengesë dhe mungesë e një qasje uniforme në Kosovë …06’47 Synimi kryesor është që ky udhëzues të jetë një mjetë lehtësues për marrjen e vendimeve gjyqësore dhe përgatitjen e kuadrove të reja profesionale në mënyrë që t’i ndihmojmë ata të vendosin sipas parimeve të drejtësisë“, tha ai.

Ky udhëzues sipas Pecit nuk paraqet udhëzim ligjërisht të detyrueshëm dhe nuk përcakton dispozita detyruese gjatë caktimit të dënimit.

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri tha se mbeten të përkushtuar në luftimin e krimit të organizuar dhe fuqizimin e sundimit të ligjit. Sipas Tahirit bërthama e punës drejt Bashkimit Evropian mbetet funksioni dhe fuqizimi i gjyqësorit në Kosovë.

“Jam i vetëdijshëm që në Gjykata në nivelet më të ulëta shpesh hasin në problematika të cilat kërkojnë ndërhyrje në vendime unifikuese, rrjedhimisht ka qenë e domosdoshme në këtë rast ndërhyrja e Gjykatës Supreme. Në këtë mënyrë po shmangen interferencat në aplikueshmërinë e metodave të ndryshme në raste konkrete …11’20 Edhe Kosova po shënon progres të gjithë jemi të bindur që një rrugë e gjatë është para nesh në arritjen e vlerave civilizuese të Bashkimit Evropian, prandaj bërthama e punës mbetet funksioni dhe fuqizimi i gjyqësorit në Republikën e Kosovës”, tha Tahiri.

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greeg Delawie, tha se Kosova ka shënuar përparim në sistem e drejtësisë, por sfidë mbetet politika ndëshkimore pasi që ka mospërputhje në vendimet e dënimeve.

“Një nga sfidat është edhe politikat ndëshkimore ka mos përputhje në vendimet për dënimet, ka dallim në dënime nga njëra në tjetrën si dhe ka perceptim nga ana e opinionit publik se vendimet ndikohet politikisht apo personalisht, ky perceptim i publikut është i rëndësishëm për sistemin e drejtësisë sepse pa marr parasysh sa të mira apo të qëlluara janë ligjet sistemi gjyqësor do të dështoi kur nuk mund të komandoj respektin e atyre që i qeverisë…Qasja e balancuar natyrisht krijon përputhje në vendimet për dënimet duke mbajtur lirinë e veprimit juridik dhe rrit transparencën ndaj publikut”, tha Delawie.

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha se politikat ndëshkimore që shfrytëzohen nga gjykatat janë cak i kritikave të shumta se dënimet nuk përkojnë me peshën dhe natyrën e veprës penale. Idrizi shpreson që ky udhëzues do të eliminojë dykuptimësitë në shqiptimin e dënimeve dhe në unifikimin e politikës ndëshkimore.

Kryeprokurori Aleksander Lumezi, u shpreh se sfidë për gjyqësorin kosovar mbeten politikat ndëshkimore, por kërkoi se pushtetet tjera nuk duhet të hyjnë në punën e drejtësisë.

“Pushtetet tjera nuk duhet të ndërhyjnë në punët e drejtësisë pasi që asnjë pushtet tjetër nuk mund të luaj rolin e gjyqësorit. Kriteret e mirë përcaktuara në doracakun për shqiptimin e dënimeve dhe kriteret ligjore do të jenë një bazë e mirë për vlerësimin e lartësisë së dënimit dhe t’i largojnë të gjitha paragjykimet rreth matjes dhe shqiptimit të dënimit”, u shpreh ai. Sipas tij unifikimi i dënimeve është një parakusht për një drejtësi të barabartë për të gjithë.

Osman Havolli, kryetar i Odës së Avokatëve të Kosovës, tha se ka raste kur për një vepër njëjtë është shqiptuar dënim i ndryshëm. Sipas tij me unifikimin e politikave ndëshkimore ofrohet qasje më e matur dhe unike ndaj rasteve gjyqësore.

Ndryshe, udhëzuesi për politikat ndëshkimore është lansuar sot në faqen zyrtare të Gjykatës Supreme, dhe ky projekt është mbështetur nga ambasada amerikane në Kosovë, konkretisht nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë.