CNN: Rex Tillerson mund të jep dorëheqje

Sekretari amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, mund të jep dorëheqje nga funksioni, për shkak të mospajtimeve që ka me presidentin Donald Tramp, raportoi kanali televiziv, Si En En.

Ky kanal televiziv, duke cituar disa burime të afërta me Tillersonin, ka raportuar se ai ka mosmarrëveshje serioze me Shtëpinë e Bardhë sa i përket dialogut me Iranin dhe politikës kadrovike brenda resorit të tij, transmeton rtv21.tv

Përveç kësaj, Tillerson i ka cilësuar si joprofesionale paraqitjet e fundit publike të Trumpit, në të cilat presidenti amerikan e ka kritikuar ministrin e drejtësisë, Jeff Seshonsin.

Burimet theksuan se më herët, gjatë bisedave me miqtë e tij, Tillerson ka thënë se mund të largohet nga funksioni deri në fund të këtij viti, ngase është i dëshpëruar me punën e Stejt Departmentit amerikan.

Megjithatë, para se të largohet, Tillerson synon të bëjë riorganizimin e resorit për politikë të jashtme, qartësuan burimet. Sipas mendimit të tij, aty nuk ka disiplinë./21Media