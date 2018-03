Pas ndeshjes së mbrëmshme kryetarët e kaluan mëngjesin me Granit Xhakën

Kryetari i Komunës së Skënderajt, Bekim Jashari dhe ai i Drenasit Ramiz Lladrovci sot janë takuar me futbollistin e njohur Granit Xhakën i cili ju ka dhuruar dy ndërresat e tij të ndeshjës së mbëmshme, ndërsa Jashari ia dhuroi atij një symbol të familjes.

Kreu i Skënderajt, Bekim Jashari tha se Graniti dëshmoi se ishte lojtari më i spikatur në ekipin e tij, shkruan rtv21.tv.

“Ndeshja e mbrëmshme, ku ishim spektator në ndeshjen finale të Arsenalit, me ftesë të miqve tanë, shijuam një atmosferë të veçantë. Graniti dëshmoi se ishte lojtari më i spikatur në ekipin e tij, ai të bën të ndjehesh krenar me të. Përkundër angazhimeve të tij, sot, Graniti e kaloi një mëngjes të përbashkët me mua dhe Ramizin. Ai na dhuroi dy ndërresat e tij, të ndeshjes së mbrëmshme, nga dy pjesët e lojës. Po ashtu, Granitit ia dhurova një simbol të Familjes. Faleminderit, Krenar me Granitin!”, ka shkruar Jashari në llogarinë e tij “Facebook”.

Kujtojmë se Bekim Jashari dhe Ramiz Lladrovci, kanë ndjekur nga afër mbrëmë finale e zhvilluar në Wembley mes Arsenalit dhe Manchester Cityt.

Manchester City ka fituar 3:0 ndaj Arsenalit./21Media