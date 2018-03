Gratë e sektorit të sigurisë dëshmojnë aftësitë e tyre

Sot me rastin e 8 Marsit- Ditës së Gruas, gratë e sektorit të sigurisë e shënojnë Ditën Ndërkombëtare të Gruas në mënyrë të veçante nëpërmjet demonstrimit të shkathtësive tyre në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike.

Gratë i kanë i sfiduar kolegët e tyre me aftësi të ndryshme duke gjuajtur me armë dhe në ngasje të veturës me pajisje për vozitje në kushte ekstreme klimatike.

Po ashtu sot Kuvendi i Kosovës po mbanë seancën e radhës plenare, ku po debatohet për dhunën në familje. Seanca është organizuar në Ditën Ndërkombëtare të Gruas./21Media