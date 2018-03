GRMV publikon projektin e radhës

Trap- artisti Guri Martini, por që në publik njihet si ‘GRMV’ dhe po ashtu vlerësohet për risinë që po e sjell në Hip-Hopin shqiptar, duke e aktivizuar zhandrin ‘trap’ të kësaj rryme muzikore, që tek ne është pothuajse i pakultivuar, ka publikuar dhe një projekt të ri.

Kënga vjen në bashkëpunim me Qeppin producent i së cilës është Flo titullohet Easywork

Projekti i tij paraprak ishte kënga ‘Rreka’ që nënkupton ‘Kerre’ e që është shoqëruar me një videoklip ku shihen makina të markave të ndryshme.

Përpos si reper, artisti shqiptar që jeton në Zvicër merret edhe me dizajn mode me te cilen eshte mjafte i njohur, po ashtu vepron edhe si menaxher në evente të ndryshme me artistë të huaj, si

Migos, Young Thug e shumë të tjerë.

Kujtojmë që GRMV është pjesë e labelit ‘Runing Rebels’ që në vete ka artistë shumë të talentuar që po sjellin një frymë dhe stil mjaft të veçantë në Hip-Hopin shqiptar, të cilën nuk e kemi te reperët tjerë./21Media