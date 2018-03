Manchester City këtë javë ka fituar trofeun e parë sezonal

Pep Guardiola ka paralajmëruar futbollistët e tij se gara për titullin e kampionit në Premier Ligë nuk është mbyllur ende ndonëse City ka një avantazh prej 13 pikësh ndaj vendit të dytë.

Trajneri spanjoll që kërkon titullin e parë në Premier Ligë, ka thënë se triumfi në kampionatin anglez mbetet prioritet për të dhe skuadrën.

“Ne po luftojmë për trofeun më të rëndësishëm të stinorit dhe ajo është Premier Liga”, ka thënë Guardiola para gazetarëve.

“Premier Liga është më e rëndësishme se Liga e Kampionëve, Kupa FA dhe Kupa Carabao”.

“Gjashtë ndeshjet e radhës do të jenë shumë të rëndësishme, pasi në katër prej tyre do të luajmë si mysafir, ku do të ndeshemi me ekipe si Arsenal, Chelsea, Tottenham dhe Manchester United. Kjo tregon për vështirësitë që do t’i kemi”.

City nesër do të luajë përsëri me Arsenalin në Emirates, këtë herë në kuadër të Premier Ligës.