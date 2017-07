Kriza gjermano-turke u shënua në kontekstin e degradimit të marrëdhënieve mes Turqisë dhe BE-së

Tensionet e reja mes Turqisë dhe Gjermanisë, pas arrestimit të aktivistëve për të drejtat e njeriut, dëmtojnë interesat ekonomike të Ankarasë, theksoi sot komisioneri evropian, Johannes Hahn, i ngarkuar për marrëdhëniet me vendet e treta.

“Mendoj se Turqia duhet të kuptojë shkakun e kësaj situate dhe duhet të korrigjohet”, deklaroi Hahn për media, i cili do të marrë pjesë nesër me shefen e diplomacisë evropiane, Federica Mogherini, në një takim në Bruksel me ministrat turk të Punëve të Jashtme dhe Çështjeve Evropiane.

Ky takim, që zhvillohet në kuadër të dialogut politik mes dy palëve, do të zhvillohet në sfondin e tensioneve mes Ankarasë dhe Berlinit.

Gjermania njoftoi javën e kaluar një riorientim të politikës së saj përballë Turqisë pas arrestimit në Stamboll të mbështetësve të të drejtave të njeriut, mes të cilëve dhe një gjerman.

“Nuk duhet të harrojmë ndikimin e një debati të tillë mbi Turqinë”, theksoi sot Hahn, ndërkohë që Gjermania ka parashikuar masa shtrënguese ekonomike, duke përfshirë dhe një rishqyrtim të garancive, kredive apo ndihmave të dhëna për Turqinë.