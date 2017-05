Halil Matoshi do të aderojë në AAK

Halil Matoshi do të aderojë në AAK

Halil Matoshi sot do të aderojë në partinë Aleanca për Ardhmerinë e Kosovës. Kjo është bërë e ditur nga ky subjekt politik ku ka njoftuar se sot do të mbajë një konferencë për media, me rastin e aderimit të Halil Matoshin në këtë subjekt.

Sipas komunikatës për media ngakjo parti , konferenca mbahet në selinë qendrore të AAK-së, në ora 12:00./21Media

