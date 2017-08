Ekspozita do të qëndojëe hapur dei në fund të këtij muaji

Në Galeria E Arteve Ferizaj, u hap Ekspozita “ASA Awards” në kuadër të “Ditëve të Diasporës” Ferizaj me vepra të krijuesve të Qendra Kulturore ASA (Art Stilim Arkitekturë) – Tiranë, ekspozitë e përkrahur nga DKRS – Ferizaj, dhe organizuar nga Galeria E Arteve Ferizaj.

Mysafirët i përshëndeti Olger’t Rakipllari, kuratori i ekspozitës dhe kryetari i Qendrës Kulturore ASA: “Sot jemi këtu në kuadër të aktiviteteve për “Ditët e Diasporës” fal mbështetjes së vazhdueshme të Drejtorisë për Kulturë Rini dhe Sport, Galerisë së Arteve dhe Komunës Ferizaj të cilat me mbështetjen e tyre të pakushtëzuar na mundësuan vazhdimin e rrugëtimit të nisur prej 20 prillit në Tiranë, me Koloninë e ASA-ve duke vazhduar me seminarin dhe aktivitetet e mbajtura në 1 Maj, në kuadër të Festivalit Ndërkombëtar të Arteve Pamore, Stilimit dhe Arkitekturës edicioni i 6-të i “ASA Awards” me temë “Teknologjia dhe të rinjtë” (Techno-Youth) organizuar nga Qendra Kulturore Asa” u shpreh Olger’t Rakipllari, i cili veç të tjerash nderoi postmortum ish anëtarin e tyre fotografin Shqipërim Hyseni (PIMI), përkujtimorja iu dorëzua familjarëve të tij.

Në ekspozitë u ekspozuan punimet e pjesëmarrësve nga Festivali Ndërkombëtar të Arteve Pamore, Stilimit dhe Arkitekturës edicioni i 6-të i “ASA Awards, me temë “Techno-Youth” e Qendrës Kulturore ASA (Tiranë).

Ekspozita do të qëndrojë e hapur për vizitorët artdashës deri në fund të muajit gusht.

Emrat e pjesëmarrësve ASA Awards 2017:

Agim KRASNIQI

Arta RUDAKU

Arta RUSHITI

Besjana KRYEZIU

Blerina MISINI

Blerta META

Dolantina XHAKROSA

Eralda SHEGA

Gentiana BOZHIQI

Leoneta ABDYLI

Meri KURTI

Marilena HAMZAJ

Olger’t Rakipllari

Niki CANE

Natyra MISINI

Ruzmira BEJAJ

Ramize SINANI

Remzie SHABANI

Rea LATIFI

Skeralda MASHKU

Skender BEDRIU

Sadri MORINA

Sara ÇELA

Visar SYLAJ

Vigan NUZA

Ylli BALA