U ekspozuan pullat postare që nga viti 2000

Sot Posta e Kosovës prezantoi ekspozitën e pullave postare në kuadër të ekspozitës së përhershme në Muzeun e Kosovës për nder të vitit jubilar të 10-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.

Eksponatet e pullave postare, paraqesin një kontribut të jashtëzakonshëm në rrugëtimin e Kosovës që nga viti 2000, si dhe afirmimin dhjetëvjeçar të Ksoovës, që nga shpallja e Pavarësisë e deri më tani.

Kjo ekspozitë do të jetë e hapur për qytetarët ku mund të njihen nga afër me pullat postare të Kosovës

“Përgjatë periudhës 18-vjeçare, kemi emetuar pulla postare me pamje të trashëgimisë kulturore, me imazhe të heronjve, dëshmorëve, të personaliteteve me famë kombëtare dhe ndërkombëtare. Kemi promovuar florën vaskulare të Kosovës, pastaj të arriturat në kulturë, në art dhe në sport”, thuhet në një komunikatë nga Posta e Kosovës.

Filatelia e Postës së Kosovës gjatë vitit të kaluar është shpërblyer me dy çmime prestigjioze ndërkombëtare. Për pullën postare më të bukur në Botë “Shenjtërimi i Nënës Terezë” nga organizata International Philatelic Prize “Saint Gabriel”, në Verona të Italisë, si dhe çmimin tjetër për vendin e 5-të me pullën më të bukur postare “Evropa 2016 – Mendo gjelbër”, në ekspozitën ndërkombëtare “Grand Prix De L’Exposition Wipa” të mbajtur në Austri./21Media