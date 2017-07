Haradinaj ka thënë se udhëheqja dhe vizioni i Rugovës do jetë frymëzim për ndërtimin e shtetit

Kandidati për kryeministër nga radhët e koalicionit PDK-AAK dhe Nisma ka bërë sot homazhe tek varri i ish-presidentit Ibrahim Rugova. Haradinaj nëpërmjet Facebook-ut ka thënë se vepra, udhëheqja dhe vizioni i Rugovës do të jenë frymëzim për ndërtimin e shtetit të Kosovës.

“Në nderim të Presidentit historik, dr. Ibrahim Rugova, arkitektit të pavarësisë së Kosovës dhe prijësit të lëvizjes për liri e demokraci. Vepra e tij, udhëheqja dhe vizioni i tij do të jenë frymëzim për ndërtimin e shtetit të Kosovës, të ardhmes së tij të sigurt në miqësi të përhershme me SHBA-të, dhe e barabartë me kombet e tjera në botë. I përjetshëm kujtimi për Presidentin Rugova”, thuhet nw postimin e Haradinajt./21Media