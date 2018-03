Mbahet Kongresi i 7-të i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës

Mbahet Kongresi i 7-të i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës

Është mbajtur Kongresi i 7-të i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës. Me këtë rast kryeministri, Ramush Haradinaj deklaroi se mësimdhënësit kanë mbajtur arsimin në vitet e 90-ta kur askush s’do kishte mundur dhe do ta shpërblejnë në vazhdimësi, me funksionin e vet të krenarisë sonë. Ndërsa theksoi se do të vije dita kur së shpejti do të zbatohet statusi i punëtorëve të arsimit të viteve të 90-ta. Kryetar i SBASHK-ut u rizgjodh Rrahman Jashari./21Media