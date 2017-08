Homazhe në hollin e Kuvendit të Kosovës për nderë të ish kryeministrit Bajram Rexhepi

Homazhe në hollin e Kuvendit të Kosovës për nderë të ish kryeministrit Bajram Rexhepi

Lideri i AAK-së Ramush Haradinaj është përkulur para arkivolit me trupin e pajetë të ish-kryeministrit Bajram Rexhepi.

Haradinaj ka ngushëlluar familjen Rexhepi si dhe është nënshkruar në librin e ngushëllimeve.

Homazhe para trupit të Rexhepit që po mbahen në hollin e Kuvendit të Kosovës ka bërë edhe kryetari i Drenasit Ramiz Lladrovci me bashkëpunëtorë, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë si dhe qytetarë tjerë të Kosovës.

Homazhet do të bëhen deri në orën 12:00 kur do të mbahet një mbledhje komemorative ndërsa, varrimi i tij do të bëhet në orën 16 e 30 në Mitrovicë.