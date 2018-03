Kryeministri prit në takim Ritën

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj është takuar me këngëtaren Rita Ora.

Haradinaj i ka dhënë Ritës një hartë të Kosovës në shenjë falënderimi, duke e falënderuar atë që erdhi në Kosovë për të festuar së bashku.

“Rita Ora, ylli i Kosovës, muzikës botërore. E falënderoj për ardhjen, për këtë mundësi me qenë bashkë e me i urua Kosovës 10 vjetorin me artin aq të mirë të muzikës që e ka. Rita faleminderit shumë. Kam nderin me ta jep hartën e Kosovës, harta e artë, e paç shëndet” i tha Haradinaj, këngëtares.

Rita e falëndëroi për pritjen dhe hartën e Kosovës.