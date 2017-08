Haradinaj flet për deklarimet e AKR-së

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovë, Ramush Haradinaj tha se deklarimet e AKR-së i sheh si një zhvillim të ri, dhe mundësi për një qeverisje me bazë më të gjerë.

“Është një zhvillim i ri pra është një mundësi për një qeverisje me bazë më të gjerë dhe i kemi dhënë përparësi dhe respekt kësaj mundësie, pra jemi në konsulta për me mujt me fillu me punë në këtë të enjte”, tha Haradinaj.

Këto komente i pari i AAK-së i ka bërë gjatë një konference për media ku është prezantuar i nominuari për kryetar të komunës së Gjilanit nga radhët e AAK-së , Rexhep Kadriu, i cili njëherësh është edhe nënkryetar i kësaj komune./21Media