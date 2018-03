Ai tha se sot po bashkohemi të gjithë në festë

Pak orë më parë rtv21.tv ka raportuar për kolona dhe pritje të gjata në kufirin Kosovë-Shqipëri, dhe menjëherë pas saj kryeministri i Kosovës, Ramush Haradianaj tha se ka bërë kërkesë që këto pika të lirohen dhe të ketë qarkullim të lehtësuar për të festuar 10-vjetorin e pavarësisë së bashku.

“Sot po bashkohemi të gjithë në festë edhe me bashkëkombësit nga Shqipëria. Me kërkesë timen, kalimi i pikave kufitare të përbashkëta do të jetë i lehtësuar”, ka shkruar Haradinaj në “Facebook”.

Sot Kosova po feston dekadën e parë të pavarësimit së saj./21Media