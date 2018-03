Haradinaj iu drejtua deputetëve të LDK-së të cilët po e kundërshtojnë raportin e Bulliqit

Haradinaj iu drejtua deputetëve të LDK-së të cilët po e kundërshtojnë raportin e Bulliqit

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj në seancën e cila po mbahet në Kuvend në lidhje me votimin e demarkacionit me Malin e Zi tha se pas një pune intenzive kanë arritur me ardhë me një materie.

Haradianj e përmendi ligjin i cili ratifikon marrëveshjen.

“Qeveria e venit te jujë ka formuar një raport që nuk është i jemi as i Elmisë babës tem po…Marre ju koftë … jeni kundër raportit ku mundet me u gjete e territor, ku po ju dhem, a keni problem nëse kthehet guri. Pse po ju dhem qaj raport oo burra, ju po pranioni deklaratën e presidentëve e jo raportin e Bulliqit” tha kryeministri me zë të lartë.

Ai tha i bindur se nuk e largon asnjë germë sa të jetë ai. Duke iu drejtuar deputetëve “vazhdoni e bllokoni qytetarët”./21Media