Babis: Çekia do të vazhdojë të iu mbështesë në përpjekjet tuaja

Babis: Çekia do të vazhdojë të iu mbështesë në përpjekjet tuaja

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka njoftuar përmes Facebook-ut se ka marrë një letër urimi për dhjetëvjetorin e Pavarësisë së Kosovës edhe nga kryeministri i Republikës së Çekisë, Andrej Babis.

“Më lejoni të ju uroj përzemërsisht juve dhe popullin e vendit tuaj me rastin e 10 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Kam kënaqësinë që sot në Kosovë shohim një shtet me orientim të qartë evropian dhe euro-atlantik, i cili përpiqet që të krijojë institucionet e tij demokratike dhe me durim të konsolidojë pozicionin e tij brenda komunitetit ndërkombëtar. Gjithashtu do të dëshiroja të shpreh admirimin tim për vullnetin jashtëzakonisht të fuqishëm të popullit tuaj për të ndjekur një rrugë për një shoqëri të lirë dhe të hapur, përkundër ngjarjeve dramatike që kanë paraprirë pavarësinë e Kosovës”, thuhet në letrën e urimit të kryeministrit çek.

Tutje Babis ka theksuar se Çekia do të vazhdojë ta mbështes Kosovën edhe drejt rrugës për BE.

“Më lejoni t’iu sigurojë që, sikurse ka qenë edhe në dhjetë vitet e kaluara, Republika e Çekisë do të vazhdojë të ju mbështesë në përpjekjet tuaja për fuqizimin e sundimit të ligjit, ndërtimin e marrëdhënieve miqësore brenda tërë rajonit të Ballkanit Perëndimor, si dhe rrugën tuaj drejt Bashkimit Evropian. Jam i bindur që ne do të vazhdojmë të punojmë me sukses së bashku për promovimin e vlerave tona të përbashkëta të lirisë dhe demokracisë në vitet që do të vijnë. Shkëlqësia juaj, do të dëshiroja të ju falënderoj për ftesën tuaj për të marrë pjesë në festimet e përvjetorit të rëndësishëm. Me keqardhje, më duhet të ju informoj që për shkak të angazhimeve tjera zyrtare nuk do të kem mundësinë të marrë pjesë në këtë ngjarje të paharrueshme”, thuhet në urim.

Ndryshe kryeministri Haradinaj ka marrë urime të shumta nga personalitete të ndryshme botërore për 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës./21Media