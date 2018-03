Haradinaj tha se vizita e kryeministrit të Malit të Zi bëhet për nderë të 10 vjetorit të Pavarësisë

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj sot ka hapur mbledhjen e Qeverisë me informimin e kabinetit qeveritar, lidhur me vizitën e delegacionit kosovar në SHBA.

Ai tha se gjatë takimeve të shumta që delegacioni kosovar kishte në Amerikë, u vë në dukje qëndrimi i qartë se Amerika vazhdon ta përkrahë Kosovën, nga e cila ka kërkuar dhe t’i kryej detyrat e shtëpisë.

E punë të shtëpisë sipas Haradinaj janë qeverisja e mirë, rendi dhe ligji, zhvillimi ekonomik, por dhe demarkacioni dhe asociacioni tha që ishin si shqetësim. Por fokusimi i tij ishte tek mandatimi i ushtrisë së Kosovës. Por tha se pritja në Amerikë ishte ndryshe nga ato në Bruksel, pasi që atje u trajtuan si partner.

Qeveria po ashtu ka ndarë mjete financiare në vlerë prej 600 mijë euro për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Haradinaj tha se po i ndajnë këto mjete, me qëllim që manifestimet të jenë në nivelin e duhur.

Qeveria po ashtu ka themeluar Këshillin organizativ për manifestimin gjithë popullor për shënimin e Epopesë së UÇK së me 5, 6 dhe 7 mars nën patronatin e kryeministrit të Kosovës. Për këtë këshill qeveria ka ndarë mjete financiare, në vlerë prej 100 mijë euro.

E në këtë mbledhje kryeministri Ramush Haradinaj paraqiti një shqetësim lidhur me borxhet që kanë komunat, për të cilat kërkoi mendim nga ministri Bedri Hamza, se a mund të ketë ndonjë zgjidhje.

Por, ministri Bedri Hamza tha se kjo është një çështje e cila duhet të trajtohet në aspektin ligjor.

Qeveria po ashtu ka miratuar nismën për negocimin e marrëveshjes së Grantit me BERZH-in, për financimin e projektit të rrugëve rajonale, zhvillimi i procedurave të brendshme për aprovim. Në këtë marrëveshje parashihen dhe dy grante, ku BERZH në vlerë prej 200 mijë euro. Qeveria po ashtu ka miratuar Nismën për negocimin e marrëveshjes së Grantit me Bankën gjermane për zhvillim për financimin e projektit mënjanimin e ujërave të zeza në Kosovën jugperëndimore, ku Qeveria gjermane ka zotuar dhe 8 milion euro shtesë në formë grantit për vitin 2018 për vazhdimin e projektit si faza e V. Qeveria po ashtu ka emëruar sekretar të përgjithshëm të MASHT -it, Ekrem Kastratin për mandat 3 vjeçar.

E zëvendës kryeministri Fatmir Limaj, kërkoi nga kabineti qeveritar që t’i jipet një zgjidhje kompleksit memorial në Prekaz, pasiqë sipas tij kjo është një çështje urgjente. Ndërsa, ministri i Financave, Bedri Hamza tha se Qeveria është e gatshme ta financoj këtë projekt, pavarësisht kostos.

Kryeministri Haradinaj foli dhe për vizitën e nesërme të kryeministrit të Malit të Zi dhe tha se kjo vizitë është një nder që po i bëhet Kosovës.

Ndërsa tha se ka dhënë urdhër për vënien e flamurit shtetëror tek rrethi i kryeqytetit. Po ashtu i quajti qesharake deklaratat për ndarje apo këmbim territoresh.