Qeveria tërheq projektligjin e vjetër për demarkacion, paralajmëron të riun

Qeveria ka tërhequr ligjin për demarkacion me Malin e Zi pas zhvillimeve të reja dhe marrëveshjes së arritur mes presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe atij të Malit të Zi, Filip Vujanoviq, ku mundësohet korrigjimi nëse gjenden gabime në marrëveshjen paraprake.

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj ka bërë të ditur se ka gjasa që nesër ose pasnesër mund të thirret seanca për demarkacionin.

“Rreth orës 4 do t’i ja kthejmë Kuvendit që nesër jemi të gatshëm për dhe me siguri seanca do të ftohet ose nesër ose pasnesër. Pasnesër gjithqysh se nuk kemi mundësi me prit më shumë, por gjasa më të vogla ka që nesër”, tha kryeministri në një konferencë për media.

Kujtojmë që më 16 shkurt Presidenti Hashim Thaçi dhe presidenti i Malit të Zi Filip Vujanoviq kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët përmes të cilës inkurajohen deputetët e Kuvendit të Kosovës që ta ratifikojnë marrëveshjen për shënimin e kufirit midis dy shteteve. Pas ratifikimit në Kuvend të marrëveshjes, Kosova dhe Mali i Zi pritet të krijojnë një trup të përbashkët punues i cili do t’i rishikoj lëshimet eventuale të shënimit të kufirit./ 21Media