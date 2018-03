Haradinaj sqaron rritjen e pagave

Kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj ka dalë në intereplancë para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, në lidhje me vendimin e datës 21 dhjetor 2017 për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar dhe kategorive tjera që marrin pagë nga buxheti i shtetit.

Haradinaj tha rritja e pagës ka ardhur me vendimin e qeverisë, dhe si i tillë ky vendim sipas Haradinaj ka bërë nivelizimin e pagave. Ai përmendi se se aktualisht paga e Kryeministrit të Kosovës, Kryetarit të Këshillit Gjyqësor, Kryetarit të Këshillit Prokurorial dhe e Kryeprokurorit janë të renditura në numrin 69 në listën e pagave. “Nëse është në rregull për të gjithë juve edhe për mu vlen… pse është lanë kështu në të kalumen kjo është një pyetje që duhet të ia bëjme gjithë vetes. Mirëpo në bazë të renditjes së përgjegjësive dhe në bazë të rangut të përgjegjësive që mban zyrtari shtetëror, kryeministri i vendit, ministrat, Kryetarit i Këshillit Gjyqësor, Kryetari i Këshillit Prokurorial nuk mujnë me qenë numër 69, nëse është në rregull prapë po ju tham mirë, por rezultat i këtyre praktikave mos guxim me u përball me situata, e shihni si e kem vendin.”, tha Haradinaj.

Ai po ashtu shtoi se vendimi është i pezulluar më 1 shkurt 2018 edhe po presin përgigjen nga Gjykata Kushtetuese.

Qeveria e Kosovës më 21 dhjetor 2017 kishte marrë vendim për rritje të pagave edhe të zëvendëskryeministrave dhe ministrave. Rroga për një ministër do të shëndrrohej në 2 mijë euro nga 1 mijë e 270 sa ishte më parë. Me hyrjen në fuqi të vendimit për ngritje të pagave për zyrtarët qeveritar, me automatizëm, në bazë të Ligjit për Gjykata dhe Ligjit për Prokurorinë e Shtetit, do të rriteshin edhe pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve në të gjitha nivelet.

Mirëpo vendimin e qeverisë për rritjen e pagave Agjencia Kundër Korrupsionit e kishte cilësuar të jashtëligjshëm dhe ky vendim i AKK kishte bërë që kryeministri Haradinaj të pezullojë vendimin për rritjen e pagve deri në në një vendim të Gjykatës Kushtetuese.

Kujtojmë se nëse hynë prapë në fuqi ky vendim, paga e kryeministrit të Kosovës do të jetë me e larta në rajon. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, pagën mujore e ka 1700 euro. 400 euro më të vogël sesa të Ramës, 1300 e ka kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev. Ndërsa, kryeministri i Malit të Zi dhe ajo e Serbisë kanë pagat më të ulëta, Malazezi Dusko Markoviq e ka rrogën 1130 euro, ndërsa kryeministrja serbe Ana Bërnabiq paguhet vetëm 1000 euro në muaj. /21Media