Haradinaj reagon ndaj deklaratës së Edi Ramës

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj ka reaguar ndaj kryeministrit të Shqipërisë, Edi Ramës, pasiqë ky i fundit ka deklaruar se Demarkacioni do të duhej të votohej me kohë, pasiqë sipas tij ishte vetëm një ide e shpikur nga politika e brendshme kosovare.

Në lidhje me këtë, Haradinaj është shprehur se Rama nuk ka çka merret me shpikjet në Kosovë, por të merret me shpikjet në Shqipëri.

”Urime pavarësia e Kosovës të gjithë shqiptarëve. Edi Rama nuk ka çfarë të flasë për shpikjet politike në Kosovë! Le të merret me shpikjet e veta brenda Shqipërisë se i dalin boll”, ka shkruar Haradinaj.

Ndërsa, Rama ka theksuar se demarkacioni është bërë guri që rëndon mbi qafën e Kosovës.

”Unë kam preferuar gjithmonë që debatet me miqtë e mirë këtu në Prishtinë t’i bëj në mënyrë diskrete, sy me sy, por çështja e demarkacionit u kthye dhe është sot e gjithë ditën në një gur që rëndon mbi qafën e Kosovës dhe që ka krijuar një pështjellim jo të vogël, në mes atyre që janë fuqia që lindi shtetin e Kosovës, partnerët strategjikë ndërkombëtarë të shqiptarëve”, ka thënë Rama.

Ndryshe, Edi Rama sot u nderua nga Presidenti i vendit, Hashim Thaçi./21Media