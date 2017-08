Reagon Daut Haradinaj

Deputeti i AAK-ës, Daut Haradinaj është shprehur i habitur me disa raportime të mediave qe, siç thotë ai po duan ta kompometojnë një të vërtetë të mbështetjes që familja Rugova, sipas tij, ia ka dhënë Ramushit për kryeministër.

Haradinaj ka shprehur respekt për guximin e Teutës, qe sipas tij, e bëri të njëjtin veprim siç bëri Ibrahim Rugova para 13 vjetëve.

Postimi i plotë i Daut Haradinajt:

Jam i befasuar me qëllimet e disa mediave që ta komprometojnë një të vërtetë të mbështetjes që Familja Rugova i ka dhënë Ramushit për kryeministër, duke implikuar lloj lloj emrash në teoritë konspiratve të tyre.

Unë mund t’iu them se unë e filanat e fisteket qe jane zene ngoje, këtë gjë e kemi marrë vesh nga mediat. Kaq kemi qenë të përzier në këtë proces. Po “rrena e marrja, hala nuk e ka qelë varrë kërkend në këtë vend”!

Veç vazhdoni se një ditë do të turpëroheni nga fjalët e rrenat tuaja, sepse unë kam punë me të menqur, se sa të merrem me denoncimin e shpifjeve të flliqta që bëni!

Rrespekt te pa fund per geximin e Teutes qe e beri te njejten veprim siq beri baba i saj para 13 vitesh./21Media