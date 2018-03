Dy deputetë janë në Podgoricë

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se do të ketë debat dhe më pas do të shkohet në votim për demarkacionin.

“Tani komisioni është në përgatitje të procedurave ligjore për tekstin e ri të Projektligjit. Kthehemi më pas në kuvend, do të ketë debat e diskutime, e më pas do të shkojmë me votim”, tha Haradinaj.

Kreu i ekzekutivit tha se në çështjen e demarkacionit janë unikë.

“AAK është unike për çështjen e demarkacionit. Mund të ndodhë të shtyhet seanca nëse e kalkulojmë në aspektin kohor sepse disa deputetë shqiptarë janë në Podgoricë”, tha Haradinaj.

Ndërsa sa i përket deputetëve të Listës Serbe Haradinaj tha se nuk ka qëndrim definitiv se si do të votojnë ata.