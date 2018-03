''Besoj se u kemi hapur mundësi qytetarëve të lëvizin''

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj gjatë konferencës së drejtpërdrejt që mbajti pak minuta më parë sqaroi lidhur me marrëveshjen e sotme që është arritur lidhur me Demarkacionin me Malin e Zi.

Ai tha se tha se kërkesën e LDK-së e ka pranuar në mënyrë që siç tha të ecim përpara. ”E kam bërë një dakordim me kërkesë të LDK-së, besoj se me këtë u kemi hapur mundësi qytetarëve të lëvizin”, tha kryeministri.

Haradinaj më tutje tha se ende nuk kanë konsensus me Listën Serbe.

Ndryshe, sot është arritur konsensusi me LDK-në për kufirin me Malin e Zi. “Raporti Bulliqi” do të jetë vetëm informues, siç ka kërkuar LDK-ja. Mbetet të shihet se a do të sigurohen së paku 80 vota për këtë marrëveshje. Tani për tani, Lista Serbe nuk ka dhënë ndonjë shenjë se do të votojë për ratifikim, ndërsa në anën tjetër “Vetëvendosje” është kundër marrëveshjes së demarkacionit./21Media