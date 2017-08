Festivali Hardh Fest po rritet çdo vit e më shumë

Nga edicioni i XV-të, i cili u mbajt vitin e kaluar, Hardh Fest arriti të ndërkombëtarizohet, duke sjell rock bende dhe vizitorë nga vende të ndryshme të Botës.

Ndërsa këtë vit, me përkushtimin dhe vullnetin e stafit të Hardh Fest dhe duke marr parasysh se Hardh Fest është duke e bërë Kosovën destinacion për shumë turistë, këtë edicion, Hardh Fest arriti t`i hap 19 zyre në shtetet Evropiane dhe ato të Amerikës.

Këto zyre, për qëllim kanë promovimin e festivalit Hardh Fest, e që koordinator të zyrës deri në këto momente janë:

Pegi Kurti dhe Eva Haxhi ( Tiranë / Shqipëri)

2. Fexheri Selami ( Shkup / Maqedoni)

3. Flutura Mustafadhe (Ulqin / Mali i Zi)

4. Albana Dedvukaj (Tuz / Mali i Zi)

5. Xhenisa Merdani (Thessaloniki / Greqi)

6. Sedat Haxhijaha (Zurich / Zvicër)

7. Murat Pista (Lausanne / Zvicër )

8. Sabit Alirifa ( Bern / Zvicër)

9. Elton Shtavica (Boras / Suedi)

10. Lirim Meholli ( Holsenborg / Suedi)

11. Adri Bugari (Austri)

12. Besart Bugari ( Duseldorf / Gjermani)

13. Getoar Hasani (Munchen / Gjermani)

14. Elona Kapllani dhe Çelik Ruplli ( Milano / Itali)

15. Ardian Hajrizi (Varshav / Poloni)

16. Arina Veseli ( Dublin / Irland)

17. Djellza Jaha (Oklahoma – ShBA)

Përveç promovimit të festivalit, pothuajse në të gjitha këto qytete, koordinatorët kanë arritur të bëjnë marrëveshje edhe me agjencione turistike për sjelljen e turistëve të huaj në Rahovec, gjatë kohës së Festivalit.

Këtë vit, Hardh Fest do të mbahet më datë 7, 8, 9 dhe 10 Shtator, ku këtë vit do të sjellë edhe shumë risi dhe do të vijë edhe më i fuqishëm se edicionet e kaluara. Ndërsa lista e qyteteve ku po përfaqësohet Hardh Festi, dita ditës po vazhdon të rritet.