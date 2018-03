Pas nënshkrimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një konferencë për media sot zyrtarisht ka njoftuar për Marrëveshjen e arritur për demarkimin e kufirit me Malin e Zi.

Megjithatë, deputetja e Vetëvendosjes, Albulena Haxhiu i ka bërë thirrje kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezit të nisë veprimet në përputhje me Kodin Penal të Kosovës.

“Hashim Thaçi është zotuar duke nënshkruar deklaratën e sotme me homologun malazez për angazhimin e tij në ratifikimin e marrëveshjes që falë territor. Meqë në cilësinë e Presidentit Hashim Thaçi ka vepruar kësilloj, i bëj thirrje Kryeprokurorit Lumezi që të nisë menjëherë veprimet në përputhje me Kodin Penal të Republikës së Kosovës”, ka shkruar ajo në “Facebook”.

Haxhiu me anë të këtij postimi e ka publikuar edhe nenin 124 të Kodit Penal të Kosovës.

Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Neni 124

Tradhtia ndaj vendit

2. Kushdo që në cilësinë e Presidentit të shtetit nënshkruan marrëveshje ndërkombëtare ose ndonjë akt me të cilin pjesë të territorit të Republikës së Kosovës jepen apo lihen nën sovranitetin e ndonjë shteti tjetër dënohen me burgim së paku pesëmbëdhjetë (15) vjet ose me burgim të përjetshëm./21Media