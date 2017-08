Finalizimi i hekurudhës nga ana e Maqedonisë duhet të përfundoj më së voni deri në vitin 2026

Me memorandumin që ministri për transport dhe lidhje, Goran Sugarevski, e nënshkroi më 1 gusht së bashku me kolegun e tij bullgar, Ivajlo Moskovski, Maqedonia është angazhuar se do të përfundoj ndërtimin dhe modernizimin e hekurudhës drejt Bullgarisë. Këtë e tha Sugarevski dhe shtoi se Bullgaria ka për detyrë që ta ndërtoj hekurudhën deri në kufirin e Maqedonisë. Gjatësia e kësaj hekurudhe e cila duhet të kompletohet deri në kufirin bullgar është 89 kilometra ndërsa do të ndahet në tre pjesë.

“Ndërtimi i hekurudhës ka rëndësi të madhe jo vetëm për dy vendet por edhe për tërë rajonin. Do të hapen mundësi të reja për të gjithë kompanitë e transportit, do të krijohen ruta të reja transportuese. Ndërtimi i kësaj hekurudhe do të ketë ndikim të fort dhe ndaj ekonomisë”, tha Goran Sugarevski, ministër për transport dhe lidhje i RM-së.

Sipas Sugarevskit, finalizimi i hekurudhës nga ana e Maqedonisë duhet të përfundoj më së voni deri në vitin 2026, ndërsa Bullgaria është angazhuar se do ta përfundoj ndërtimin e hekurudhës nga Sofja e deri në kufirin e Maqedonisë, një vit më vonë. Ministri, tha se mjetet financiare për ndërtimin e kësaj hekurudhe janë siguruar nga programi IPA 2014-2020, por edhe nëpërmjet institucioneve ndërkombëtare financiare të cilat kanë shprehur interes për financim.

Rëndësinë e hekurudhës dhe ndërtimin e korridorit 8, e theksoi edhe kryeministri bullgar Bojko Borisov, gjatë vizitës së tij në Shkup. Ai tha se nga kjo hekurudhë nuk do të përfitojnë vetëm Bullgaria dhe Maqedonia, por i tërë Ballkani.

“Korridori numër 8 e lidh gjithë Ballkanin. Ky korridor trafiku ka dalje jo vetëm në aksin veri-jugor të ish Jugosllavisë, por jep mundësi që secili shtet i Ballkanit të tregtoj, të zhvilloj biznesin dhe turizmin me çdo shtet tjetër”, tha Bojko Borisov, Kryeministër i Bullgarisë (01.08.2017).

Sugarevski informoi edhe për ndërtimin e hekurudhës drejt Shqipërisë, gjatësia e së cilës është 66 kilometra ndërsa në fazën përfundimtare është edhe përpunimi i projekteve bazike të cilat duhen të jenë gati deri në fund të vitit. Më pas do të duhet që të sigurohen financa, ndërsa ndërtimi i kësaj hekurudhe do të kushtoj 550 milion euro./21Media