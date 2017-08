Albert Ajnshtajn tregon gjuhën me rastin e 72-vjetorit të lindjes Më 25 korrik 2017 u zhvillua ankandi për atë që është ndoshta imazhi më i famshëm i Albert Ajnshtajn.

Albert Ajnshtajn tregon gjuhën me rastin e 72-vjetorit të lindjes

Më 25 korrik 2017 u zhvillua ankandi për atë që është ndoshta imazhi më i famshëm i Albert Ajnshtajn.

Shkencëtari i madh i tregon gjuhën fotografit Arthur Sasse, duke dalë më habitshëm sesa pritej. Fotoja u shkrep më 14 mars 1951 me rastin e 72-vjetorit të Ajnshtajn dhe në pak muaj bëri xhiron e botës.

Madje edhe disa fitues çmimesh Nobel i kërkuan kolegut një kopje të fotos me autograf. Nuk është hera e parë që printime të fotos me autografin e shkencëtarit kanë dalë në ankand. Më përpara kanë arritur edhe kuota të rëndësishme, si ajo e shitur në vitin 2009 për 74.324 dollarë. Por në korrik të këtij viti u vendos një shifër rekord. Fotoja u ble për 125.000 $. Historia

Fotoja u bë në dalje të Princeton Club, ku një grup kolegësh kishte organizuar një festë për ditëlindjen e Ajnshtajn.

Arthur Sasse ishte njëri nga shumë fotografët që po prisnin që babai i teorisë së relativitetit të linte festën për ta fotografuar. Fotoja origjinale. Në makinë me bashkëshortët Aydelotte, Ajnshtajn nxjerr gjuhën.

Kur e pa të hynte në makinë me Frank Aydelotte, drejtor i “Institute for Advanced Study” dhe bashkëshorten, fotografi i doli përballë duke i kërkuar me këmbëngulje të buzëqeshte për një foto të fundit.

Por Ajnshtajn që gjatë gjithë mbrëmjes kishte dhënë qindra buzëqeshje dhe kishte pozuar për dhjetëra foto ishte dukshëm i lodhur. Për t’i treguar fotografit Sasse se nuk ishte më rasti ta ndiqte i tregon gjuhën.

Pra, asgjë e organizuar. Vetëm një veprim spontan që vite më pas shumë “vip-a” nisën ta imitonin përpara këmbënguljeve të fotoreporterëve.

Jo të gjithë ishin dakord që fotoja të publikohej. Disa gazeta u menduan gjatë përpara se ta botoni. Por vetë Ajnshtajn ishte dëfryer nga fotoja dhe kërkoi disa kopje për përdorim personal. Pasi hoqi fytyrat e Aydelotte, bëri disa kartolina dhe ua nisi miqve.

Kontribut për suksesin e fotos pati ndoshta edhe fakti që Ajnshtajn vdiq 4 vite më vonë, më 17 prill 1955, në moshën 76-vjeçare duke i lënë botës kujtimin e një gjeniu absolut.