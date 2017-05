Francois Hollande do të vizitojë Gjermaninë

Presidenti francez, François Hollande do të zhvillojë të hënën një vizitë në Berlin, ku do të takohet me kancelaren gjermane, Angela Merkel, me rastin e ceremonisë përkujtimore të kapitullimit të Gjermanisë në Luftën e Dytë Botërore, theksoi sot presidenca franceze.

Presidenti francez, që përfundon mandatin për disa ditë, do të takohet me kancelaren gjermane.

Para se të niset në Gjermani, ai do të drejtojë ceremoninë përkujtimore me rastin e 8 majit 1945 në bulevardin Champs-Elysees në Paris, në praninë e pasardhësve të mundshëm Emmanuel Macron apo Marine Le Pen.

http://rtv21.tv/hollande-ne-berlin/