Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Venusi dhe Mërkuri do ta bëjnë këtë ditë më të lehtë dhe do t’ju bëjnë t’i përjetoni më me lehtësi pasojat e një situate të rëndë sentimentale. Për beqarët yjet kanë parashikuar takime intriguese për çështjet e zemrës. Ju do të jeni të papërmbajtshëm! Në punë, ata që presin për një përgjigje do të duhet të kenë më shumë durim, së shpejti do të ketë lajme të mira.

Demi

Ditë paksa e nënshtruar, ju do të keni pak kohë për t’i kushtuar ndjenjave dhe kjo do t’ju bëjë nervozë. Gjeni kohën e duhur për të kaluar disa orë edhe me të dashurin/ën tuaj! Për beqarët do të jetë një ditë shumë interesante, një flirt i rëndësishëm mund të lindë! Shumë Dem sot do të duhet të bëjnë disa zgjedhje të rëndësishme që do të kushtëzojnë të ardhmen e punës.

Binjakët

Dita do të fillojë e mërzitshme, në dashuri shumë prej jush po përjetojnë disa kohë të errëta. Historitë me pak pasion të ulët duken më shumë si një top në këmbë! Beqarët sot mund të vendosin për të shpenzuar më shumë kohë me veten e tyre në vend se të enden kot. Disa probleme të punës ju fusin në tension.

Gaforrja

Yjet favorizojnë të dashurit sot dhe veçanërisht ata që janë në një marrëdhënie prej një kohe të gjatë. Mbrëmje e këndshme për të shpenzuar me partnerin/en ose me miqtë. Edhe për beqarët kjo ditë do të rezervojë surpriza të bukura, kthimi i një personi të largët do t’ju bëjë shumë të lumtur. Mundësitë e reja do t’i japin jetë perspektivave të reja të punës. Bëni zgjedhjen e mundësive më të mira.

Luani

Ju do të sulmoheni nga ndjenjat e kundërta dhe mund të keni momente aspak të mira. Ndoshta jeni shumë të lodhur, organizoni një udhëtim me partnerin/en tuaj për t’u çlodhur. Beqarët mund të kalojnë momente gëzimi pas një takimi të dëshiruar prej kohësh. Një sqarim me një koleg do t’ju bëjë të zbuloni një person të ri. Ndonjëherë paraqitja ju mashtron!

Virgjëresha

Ju jeni të shqetësuar nga disa vendime të rëndësishme që ju duhet të bëni për jetën tuaj në çift. Venusi do të pastrojë idetë tuaja. Sot parashikohen shqetësime për beqarët, nuk do dinë çfarë të vendosin. Me Mërkurin që ju mbron në punë, ju mund të zgjeroni njohuritë tuaja dhe të bëni takime me fat. Vlerësoni të gjitha mundësitë.

Peshorja

Hëna në shenjë do t’ju bëjë të filloni ditën me optimizëm. Çiftet, nuk do të kenë diskutime që mund të vënë në rrezik marrëdhëniet e tyre. Beqarët nuk do të kenë dëshirë të bien në dashuri dhe preferojnë të jetojnë aventura të shkurtra, por intensive. Do keni shumë angazhime pune sot, do të kuptoni se kush është në anën tuaj dhe kush nuk është.

Akrepi

Me Marsin në shenjën tuaj ju do të jeni pre e nervozizmit dhe do të tregoni dyshime të ndryshme në marrëdhënien sentimentale. Mos e humbni durimin. Disa ndryshime të papritura parashikohen për beqarët, do të bëjnë të ndryshojnë drejtimin dhe të përjetojnë gëzim. Në punë priten disa ndryshime nga lart dhe ju duhet t’i respektoni ato. Tregoni aftësitë tuaja edhe në këto raste.

Shigjetari

Planetët mbrojnë sferën sentimentale dhe do të ketë sqarime për çiftet që kanë pasur debate për çështjet familjare ose për fëmijët e tyre. Fillon një rrugë e re për shumë nga beqarët, përpiquni të kuptoni se cilat janë prioritetet tuaja. Në fushën profesionale do të keni shumë mundësi për të bërë një ndryshim në jetën tuaj.

Bricjapi

Ju keni lënë pas dore ndjenjat tuaja dhe vetëm tani e keni kuptuar atë. Ata që duan të marrin veten mund të sigurohen që të kenë një konfirmim nga ana tjetër. Beqarët do të duhet të qetësohen për disa keqkuptime të krijuara nga ndjenjat! Fillon një fazë jashtëzakonisht brilante, po vijnë strategji të reja të punës që do t’ju lejojnë të arrini qëllimet tuaja.

Ujori

Sot ju jeni me kokën tuaj mbi re dhe do ta ktheni atë në nervozizëm që ju bën të paqëndrueshëm. Nëse keni mbyllur një raport, kthejeni faqen. Beqarët do të kenë disa ngjarje të papritura dhe nuk do të jenë shumë tolerantë me njerëzit rreth tyre. Jo gjithçka që dëshironi mund të arrihet, jini të kënaqur me atë që keni arritur.

Peshqit

Disa vendime të kohëve të fundit të marra me ngut mund t’ju vënë me kurriz pas muri. Marrja e një udhëtimi mund t’ju lejojë të rihapni një marrëdhënie që ju intereson. Zemrat e vetmuara do të jenë magjepsëse dhe do të tërhiqni shumë persona rreth vetes! Mos u mbytni nga vullneti i të tjerëve që ju imponojnë çfarë të bëni, jini të lirë të zgjidhni mundësitë më të mira.