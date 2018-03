Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Ditë e madhe për dashurinë, me Venusin në shenjë çdo problem i vogël do të zgjidhet. Sot ju do të shihni gjithçka me qetësi të madhe. Beqarët mund të bëjnë takime interesante, ndoshta edhe dashuria është më afër se sa e mendoni. Me ardhjen e lajmeve pozitive, ju do të rivlerësoni punën tuaj dhe gjithashtu mund të shpresoni për një promovim.

Demi

Ju po kaloni një kohë të shkëlqyer në dashuri dhe marrëveshja e komunikimi i mirë me partnerin/en vazhdon. Ata që jetojnë në një lidhje të fortë duhet të këmbëngulin në mbajtjen e saj. Beqarët sot do të zhgënjehen nga një miqësi në të cilën kanë besuar deri tani dhe ajo nuk ka qenë e vërtetë. Hëna, Saturni dhe Neptuni janë në anën tuaj dhe mbrojnë punën, paratë dhe investimet.

Binjakët

Kriza në çift duket se nuk është zgjidhur ende dhe sot ju mund të kërkoni sqarime për të kuptuar se si do të vazhdoni. Dashuritë e fshehura konsumohen në fshehtësinë më të madhe. Për beqarët ka takime të reja hyrëse që mund të jenë të rëndësishme për të ardhmen. Ditë interesante nga pikëpamja financiare: do të keni njohje të reja që lidhen me projekte biznesi.

Gaforrja

Nëse doni të tregoni hapur dashurinë tuaj për njerëzit që ju rrethojnë, duhet të mësoni se si të paraqisni anën tuaj më të mirë dhe të hapni veten te të tjerët. Gjithashtu kjo vlen edhe për partnerin/en! Për beqarët sot do të jetë një ditë e rëndësishme, shumë do të gjejnë atë person për të cilin ka kohë që presin. Tensionet në punë do të shkaktojnë mendime dhe disponim të keq. Faji është i karakterit tënd.

Luani

Me Venusin në një pozicion neutral, lajme të mira priten në sferën e dashurisë. Do të jesh plot kujdes ndaj partnerit/es dhe ndoshta edhe pak xheloz/e. Beqarët sot do të duan të bien në dashuri dhe disa miqësi të reja mund t’ju japin lajme të bukura. Lajme të shkëlqyera edhe në lidhje me portofolin tuaj. Ju mund të bëni para dhe të ndërtoni projekte të reja.

Virgjëresha

Do të keni reflekset gati dhe një nivel të lartë koncentrimi që do t’ju lejojë të kuptoni se çfarë është e gabuar me marrëdhënien me të dashurin/ën tuaj. Beqarët që kërkojnë shpirtin e tyre binjak do të jenë në mbrojtjen e Uranit dhe do realizojnë takime interesante. Hëna në Bricjap ju bën më kreativ se zakonisht dhe më të vendosur në arritjen e qëllimeve tuaja në punë.

Peshorja

Në fushën emocionale duhet të përpiqeni të jeni më pak posesiv. Ju rrezikoni të jeni të bezdisshëm dhe shumë të dobët, partneri/ja mund të jetë i/e mërzitur nga kjo. Beqarët do të kenë planetët në anën e tyre dhe do të kenë kënaqësi të mëdha në dashuri. Hëna paraqitet kundërshtare për shenjën e Peshores në punë. Merrni kohë përpara se të lëvizni nga mendimi në veprim, disa vendime duhet të mendohen mirë.

Akrepi

Përpiquni që falë yjeve në anën tuaj dhe me prezencën e miqve të kaloni një ditë zbavitëse, por mbani tendencën të qëndroni jashtë: të lini hapësirë ​​edhe për të tjerët! Kush është vetëm do të ndjejë shumë tërheqje për dikë që ka njohur kohët e fundit. Kujdes nga thashethemet. Një ditë ideale për të filluar një projekt madhor, punoni shumë për të bërë zgjedhjet tuaja.

Shigjetari

Sfera private do t’ju bëjë të jetoni momente emocionuese, si nga pikëpamja emocionale dhe erotike. Ju do të filloni me shumë siguri që do merrni stabilitet. Beqarët janë ende në kërkim të dashurisë, por nuk do të heqin dorë as nga miqësitë. Sot ju jeni ndër të preferuarit e fatit dhe për këtë, dita do të jetë e këndshme, por edhe produktive dhe fitimprurëse në punë.

Bricjapi

Një ish-e kaluara jote mund të shqetësojë balancën në çift, por për fat të mirë planetët janë në anën tuaj dhe lehtësojnë komunikimin. Sqaroni çështjet e pazgjidhura. Për beqarët, aventura të guximshme po vijnë. Largohuni nga e kaluara juaj. Një lajm i madh vjen së shpejti, një detyrë e re do t’ju japë kënaqësi të madhe në punë. Përpiquni ta përfundoni atë.

Ujori

Nuk e dini nëse do të veproni apo të reflektoni përsëri: disa dyshime ju sulmojnë dhe madje edhe nëse nuk keni kurajë dhe guxim, keni frikë të humbni gjithçka. Nëse jeni vetëm, do të jetë më mirë të mos ndjekësh disa ide të çuditshme që do të kalojnë nëpër kokën tënde! Sot ju mund të vendosni themelet për konsolidimin e të ardhmes tuaj profesionale.

Peshqit

Në marrëdhëniet me partnerin/en përpiquni të jeni më të prirur për dialog. Nëse keni sekrete për të fshehur, ndoshta është më mirë të mos i zbuloni ato në mënyrë që të mos lëkundni marrëdhënien tuaj. Beqarët do të kenë disa ngjarje të papritura, por mbrëmja do të sjellë lajme interesante. Një ditë e favorshme për kontaktet dhe marrëdhëniet ndërpersonale. Përfitoni për të forcuar partneritetet e biznesit.