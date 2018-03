Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Falë yjeve në favorin tuaj ju do të përjetoni momente gëzimi shumë më të mira se ditët e mëparshme. Sot do të jetë një ditë interesante për të folur për ndjenjat, dashuria kthehet në plan të parë. Beqarët do të jenë pesimist dhe do të kenë pak dëshirë për të humbur kohë me flirtimet. Me Saturnin diminant nuk duhet të marrësh gjithçka përsipër në punë, por vullneti do të jetë shumë i dobishëm.

Demi

Hëna dhe Venusi sot sjellin momente magjike, emocionuese, edhe nëse disa re nuk do t’ju lejojnë të jeni plotësisht të relaksuar. Kini kujdes me fjalët që shprehni. Disa beqarë do të kenë rreth vetes njerëz që do të ishte më mirë t’i shmangeshin. Dikush ka patur mundësinë të kritikojë punën tuaj duke ju bërë të ndjeheni keq. Për fat të mirë, nuk ka asgjë që nuk mund të rikuperohet.

Binjakët

Për shumë nga ju kjo ditë ka rezervuar emocione shumë të rëndësishme. Nëse jeni përballur me një krizë ose një ndarje, sot do të gjeni një rrugëdalje. Nëse jeni vetëm, mësoni të shkëputeni nga e kaluara dhe t’i përkushtoheni vetes dhe hobeve tuaja. Disa komplikime në punë mund të krijojnë probleme, por do të mund të përballoni gjithçka me qetësi.

Gaforrja

Ju do të filloni ditën me një buzëqeshje në buzët tuaja dhe me shumë entuziazëm. Prej sot fillon një fazë e re e rimëkëmbjes në lidhje me aspektin sentimental. Një ditë e veçantë edhe për beqarët, por fillimisht duhet të sqaroni një çështje private apo familjare. Mund të hasni disa vështirësi nëse keni detyra të reja në punë, por ju do t’i tejkaloni ato me sukses.

Luani

Shumë luanë po kalojnë nëpër një fazë rishikimi, por ata që janë në çift për fat të mirë mund të mbështeten në një eros mbresëlënës dhe të një komunikimi të përsosur! Për zemrat e vetmuara po vijnë lajme të bukura rreth sferës së dashurisë dhe takimeve mahnitëse! Një lajm i mirë në punë do të rrisë moralin. Do të arrini të kompensoni kohën e humbur.

Virgjëresha

Disa keqkuptime të mundshme parashikohen në marrëdhëniet në çift; duhet të jeni më të duruar ndaj partnerit/es. Kalimi i Hënës në shenjën e Peshqve nuk është lajm i mirë për ju. Beqarët do të jenë kudo dhe disa plane që kanë parashikuar mund të realizohen, por mund edhe t’i përfshijnë në konfuzion. Një ditë e vështirë ju pret në punë, do t’ju duhet të keni argumente bindëse për të mundur konkurrencën.

Peshorja

Nëse jeni çift ju do të jetoni një ditë me harmoni të pabesueshme dhe të ekuilibruar me partnerin/en! Për beqarët qëndron një ditë e bukur, e mbushur me surpriza! Ju nuk do të hiqni dorë nga takimet dhe rastet për të bërë miq të rinj. Intuitivë dhe të zgjuar, ju jeni në formë të përsosur dhe do të keni shumë mundësi të shkëlqyera për punë.

Akrepi

Do të jeni në gjendje të reagoni ndaj të metave të partnerit/es me përgjigje elokuente, por nëse doni të vazhdoni të mbani marrëdhënien tuaj gjallë, hiqni dorë nga shigjetimet dhe falni! Sot ata që janë vetëm do të duhet të përpiqen për të gjetur kohën për dashurinë, nëse nuk e hapni zemrën jeni të destinuar të mbeteni vetëm. Saturni imponon qëndrueshmëri dhe vëmendje maksimale, sepse vetëm duke u treguar të durueshëm do të jeni në gjendje të realizoni ëndrrat tuaja.

Shigjetari

Entuziazmi dhe dëshira do të pësojnë rënie, për shkak të Hënës në kundërshtim me shenjën tuaj. Për fat të mirë, partneri/ja juaj ju mbështet. Beqarët do të kenë një vitalitet dhe do të jenë mjaft të angazhuar. Edhe zemrat e forta do të shkrihen! Kush është gati të mbyllë marrëveshjet ose negociatat në punë, duhet të vazhdojë me kujdes për t’u mbrojtur nga rreziqet.

Bricjapi

Një e premte e këndshme ju pret. Jeni të qetë, të përqendruar dhe të sigurt, ju do të jetoni momente të bukura për tu përshtatur me partnerin/en tuaj. Beqarët do të jenë në gjendje të llogarisin ftesat për të dalë nga bota e tyre dhe për të bërë njohje të reja. Falë mendjes aktive dhe energjike ju do të jeni gati për të zgjidhur të papriturat pa rënë në ankth në sektorin profesional.

Ujori

Hëna kalon në shenjën e Peshqve dhe kjo mund t’ju shtojë streset që shkatërrojnë ditën tuaj. Parashikohen diskutime të nxehta me të dashurin/ën. Ata që janë vetëm sot mund të riorganizojë rutinën e tyre në mënyrë më efikase, dita ofron shumë mundësi. Një ditë ideale për të përmirësuar efikasitetin e punës dhe për të vendosur marrëdhënie më të qeta.

Peshqit

Emocione dhe siguri të reja do ta bëjnë rrugën tuaj të dashurisë të fortë dhe do t’ju udhëheqin drejt kënaqësisë dhe stabilitetit. Kush e di se koha e duhur nuk ka ardhur për të finalizuar një histori dashurie! Beqarët do të duhet të drejtohen drejt një personi. Në punë do të jeni të vëmendshëm dhe dinamik. Ju mund të vazhdoni programet e ndërmarra edhe nëse përballeni me disa vështirësi.