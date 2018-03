Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Hyrja e Mërkurit në shenjë do të vendosë gjithçka në vend. Nga tani e tutje gjithçka do të jetë e lehtë për t’u zgjidhur, thjeshtë gjeni fjalët e duhura me partnerin/en për të kthyer qetësinë. Beqarët duhet të mësojnë të jetojnë emocionet më spontanisht. Suksese në studime dhe punë, do të keni të gjitha kredencialet për të arritur objektivat e dëshiruara.

Demi

Megjithë pamjen e mirë të Diellit dhe Neptunit, Hëna në kundërshtim mund të krijojë kontraste. Megjithatë ndjenjat do të jenë të mira dhe ju do të jeni në gjendje të tregoni hapur dashurinë tuaj ndaj partnerit/es. Beqarët do të kenë surpriza të këndshme nga një person i afërt. Në punë do të jeni kreativ dhe efikas dhe zellshmëria juaj do të krijojë zili. Por ju do të mbeteni indiferentë!

Binjakët

Nëse jeni në çift, një situatë konfliktuale dashurie do të krijojë disa probleme mes jush. Mundohuni t’i zgjidhni gjërat me shumë qetësi. Zemrat e vetmuara mund të vendosin të shfaqin veten tek një person. Nëse jeni tërhequr me të vërtetë dhe nuk rezistoni, shkoni përpara! Neptuni sot ndriçon kreativitetin tuaj, puna është në plan të parë dhe ju do të kujdeseni për të marrë rezultate të shkëlqyera.

Gaforrja

Disa qëndrime të partnerëve do t’ju çojnë në reflektim. Para se të jetë tepër vonë kërkoni sqarime dhe do të shihni nëse ka diçka prapa jush që nuk e dini. Beqarët do të duhet të jenë të kujdesshëm për të mos i treguar askujt sekretet e tyre! Shpirti konkurrues midis kolegëve sot do t’ju shqetësojë, por ju nuk do të jeni në gjendje të ikni nëse doni të arrini qëllimet tuaja.

Luani

Në fytyrën e një hije të mjegullt, Mërkuri vjen për të vepruar si një bamirës. Ju do të keni një ide të qartë se çfarë duhet të bëni dhe nuk do të hezitoni të tregoni veten duke u kujdesur për të dashurin/ën tuaj. Beqarët do të kenë takime interesante. Kënaqësi të shkëlqyeshme në punë ose në profesion. Sot ju do të kaloni çdo test, edhe nëse jeni me provime!

Virgjëresha

Ditë e ngjeshur me angazhime për shumë nga shenjat. Marrëdhënia e një çifti të sapokthyer së bashku i jep një shtysë jetës së dashurisë dhe për momentin mund të thuash se më e keqja kaloi! Mërkuri ka ndaluar krijimin e pengesave në punët e dashurisë dhe madje edhe beqarët sot do të bëjnë takime vendimtare. Kujdes, do të hasni pengesa në biznes dhe investime!

Peshorja

Mërkuri ndërlikon marrëdhënien midis çifteve dhe sot mund të ketë keqkuptime dhe divergjenca për çdo gjë nga paraja tek fëmijët. Nëse jeni vetëm dhe prej kohësh keni shfaqur simpati për një person, mos u tërhiqni nga qëllimi juaj. Hëna ju fton t’i kushtoni vëmendje financave, nuk është koha e mirë për të bërë investime.

Akrepi

Hënë romantike në shenjën tuaj, ajo do të kujdeset që ju të kaloni momente të mrekullueshme me partnerin/en. Mbyteni me dashuri dhe harroni xhelozitë! Beqarët do të jenë në gjendje të bëjnë plane të reja për të ardhmen, duke filluar me një dhuratë që duket mjaft pozitive. Moment i favorshëm për të vazhduar projektet tuaja. Kujdesuni që ato të sjellin përmirësime në të ardhmen tuaj.

Shigjetari

Mërkuri sot formon një ditë të bukur me shenjën tuaj dhe është garantues i argëtimit, gëzimit dhe hijeshisë. Sot do të jetë një ditë për të jetuar në harmoni të plotë me të dashurin/ën. Beqarët do të jetojnë flirte të bukura me njerëz të mirë! Sot do merrni disa përgjigje për të cilat keni kohë që prisni. Mund të shfaqen edhe perspektiva të reja pune.

Bricjapi

Sot ju mund të ndryshoni mendjen për një çështje dashurie që ju ka dhënë probleme deri më tani. Me qetësinë e re, ju do të jeni në gjendje të planifikoni të ardhmen tuaj me një harmoni më të madhe. Beqarët nuk do të kenë një ditë të mirë, prandaj do të duhet të shmangin zhgënjimet. Do jeni në harmoni me kolegët, por kujdes nga ziliqarët.

Ujori

Sot disa diskutime në familje në mënyrë të pashmangshme do të krijojnë divergjenca. Mos u ndalni dhe jini fleksibël, ndoshta bëni mirë të dëgjoni këshillën e partnerit/es. Beqarët do të jenë shumë interesante dhe do të jetë në gjendje të hyjnë edhe në zemrën e njerëzve të dyshimtë! Mërkuri premton suksese në biznes.

Peshqit

Mos u grindni me të dashurit tuaj për çështje të kota. Jepini hapësirë ​​mendimeve tuaja dhe mos jini këmbëngulës. Jo të gjithë mund ta mendojnë gjithçka si ju. Zemrat e vetmuara mund të shpresojnë nga njohjet e reja, ndoshta mund të takojnë shpirtin binjak. Bëni të qarta të gjitha pikat e një bashkëpunimi për të shmangur problemet në të ardhmen në punë.