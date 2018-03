Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë dita për të lindurit e çdo shenje.

Dashi

Mundohuni të mos shihni probleme apo armiqësi, ku nuk ka. Në sferën emocionale ju do të ndjeni një tension të vogël, por asgjë që nuk mund të zgjidhet me qetësi. Beqarët nëse kanë interes të fortë për një person, duhet të vazhdojnë përpara dhe të mos frikësohen nga pasojat. Në sferën e punës do të keni ndjenjën e të pasurit diçka të rëndësishme në duart tuaja. Priten iniciativa të reja.

Demi

Fillon një fazë konstruktive për çiftet që bashkëjetojnë prej një kohe të gjatë, nuk mund të jetë një surprizë që mund të marrin edhe ndonjë propozim martese. Me Venusin dhe Mërkurin në shenjën tuaj, beqarët do të jetë në gjendje të bëjnë takime interesante. Përpjekjet tuaja në punë po japin një rezultat pozitiv, do vijnë konfirmime që ju lejojnë të keni më shumë besim te vetja.

Binjakët

Ka ardhur koha për të marrë një vendim jetësor pak a shumë të rëndësishëm. Në dashuri, gjërat janë mjaft të qarta tani, ju përballeni me problemin për të dalë prej saj. Për beqarët hapet një qiell interesant, më në fund dëshira për të patur dikë tjetër pranë jush zgjohet. Yjet ju ftojnë të shqyrtoni marrëdhëniet me anëtarët dhe bashkëpunëtorët dhe të kërkoni ndërmjetësim në negociata.

Gaforrja

Çiftet e forta e marrin timonin dhe fillojnë të bëjnë plane të mëdha përsëri. Mbi vete keni yjet e duhura për një konfrontim konstruktiv që e kthen zemrën në rrugën e duhur. Ata që janë vetëm do të jenë në gjendje të përjetojnë emocione të reja, por nuk do të duhet të nxitojnë. Është koha të shikoni në drejtime të tjera. Përmirëso kushtet e punës.

Luani

Qielli i dashurisë është lehtësuar, disa çifte do të gjejnë ekuilibrin dhe gjithashtu dialogu me partnerin/en do të bëhet më serioz. Projektet do të forcohen dhe kuptimi i përsosur do të kthehet. Edhe individët më kokëfortë do të duhet të ndryshojnë mendjen, sepse ata do të jenë në gjendje të rizbulojnë veten e tyre në dashuri. Përpjekjet e dy muajve të fundit po i japin rrugë një faze më konstruktive që do t’ju lejojë të arrini disa qëllime në punë.

Virgjëresha

Ju keni nevojë për siguri, dhe kjo është arsyeja pse ju do t’i parashtroni kërkesat tuaja partnerit/es. Flisni për këtë me zemër të hapur, për të dhënë një përshkrim të qartë dhe një përkufizim të marrëdhënies. Beqarët nuk duhet të nënvlerësojnë njohjet e reja, një miqësi mund të kthehet në dashurinë e vërtetë. Duhet të përballemi këtë ditë me vendosmëri të madhe, për të kuptuar se çfarë është e gabuar me nismat e punës.

Peshorja

Paqëndrueshmëria dhe konfuzioni do t’ju mundojnë këtë javë. Për ata që po jetojnë një histori klandestine, po vjen koha që duhet të bëjnë një zgjedhje të rëndësishme. Beqarët nuk heqin dorë nga joshja dhe janë të vendosur për të tërhequr njerëz të rinj pas vetes. Shmangni marrjen e hapave të mëdha në sektorin profesional, nuk është koha e duhur.

Akrepi

Lajme interesante për zemrën. Sot qielli juaj përmban premtimin e një dashurie të re. Ata që kanë jetuar një histori të komplikuar do të duhet të kapërcejnë një përmbajtje të brendshme dhe të hidhen në sulm. Venusi dhe Jupiteri premtojnë takime me fat për beqarët. Korniza astrale premton konfirmime sidomos për ata që kanë ndryshuar punë ose kanë marrë një rol të ri.

Shigjetari

Ju gradualisht e lironi veten nga një periudhë e keqkuptimeve dhe grindjeve të vogla që ju kanë lejuar të forconi marrëdhënien tuaj. Nëse keni ndonjë dyshim, hapni zemrën tuaj. Beqarët do të preferojnë të jetojnë ndjenjat si t’ju vijnë. Të gjitha nismat profesionale që keni vënë në lëvizje gjatë javëve të fundit kanë filluar të japin përgjigje të mira.

Bricjapi

Për dashurinë është një moment i mirë, edhe nëse puna nuk na lejon gjithmonë të përfitojmë prej saj. Megjithatë, tregoni ndjenjat tuaja, madje edhe me gjeste të vogla. Zemrat e vetmuara do të jenë në gjendje të ngazëllehen nga një takim i parë, perspektiva të shkëlqyera për një histori! Sot mund t’ju duhet të merreni me diskutimet rreth një kontrate ose ngritjes së një projekti.

Ujori

Sot çdo problem ose diskutim me partnerin/en do të zgjidhet lehtësisht. Megjithatë, jini të patundur dhe të vetëdijshëm për zgjedhjet tuaja dhe dëgjoni zemrën. Lajme të mira për beqarët, ndikimi i Venusit dhe Mërkurit ju lejon të ktheheni dhe të besoni në dashuri. Mundohuni të jepni më të mirën tuaj, për të shprehur potencialin tuaj profesional.

Peshqit

Mos e shtyni dorën në një çështje dashurie delikate sepse mund të jeni shumë të zhgënjyer. Në dashuri, pyete veten nëse po bën gjithçka të mundshme për të plotësuar nevojat e të dashurit/ës tuaj. Zemrat e vetmuara do të merren me një person i cili nuk përputhet me ndjenjat e tyre! Është një periudhë e rasteve interesante që mund t’ju çojnë drejt një zgjedhjeje të rëndësishme për jetën tuaj profesionale.