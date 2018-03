Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë java për të lindurit e çdo shenje

Njihuni me parashikimin për punën, shëndetin dhe ndjenjat, si do të ecë java për të lindurit e çdo shenje

DASHI: Këtë jave nuk duhet te shqetësoheni aspak për jetën tuaj ne çift sepse planetët do mendojnë për gjithçka. Marrëdhënia me partnerin ka për te qene e mrekullueshme. Beqaret do afrohen akoma me shume me disa persona qe kane pëlqyer prej kohesh dhe do sigurohen se ata janë te duhurit. Për financat do jete një jave e trazuar. Shpesh do gjendeni edhe ne vështirësi për te kryer shpenzimet. Për shëndet akoma me te mire duhet te lini sa me pare duhanin, te ushqeheni mire dhe te mos neglizhoni aktivitetin fizik. Ne pune nuk do ju dale asnjë lloj problemi, kështu qe çdo gjë ka për t’iu ecur sipas planeve. Jeta familjare mund te ketë disa probleme te vogla, por pa pasoja.

DEMI: Do jeni shume kritike ndaj partnerit tuaj këtë jave dhe kjo here pas here mund te ndeze debate te zjarrta. Ndryshoni sa me shpejt mënyrë te sjelli sepse ne te kundërt ai qe keni ne krah ka për t’u lodhur shpejt. Beqaret do preferojnë t’ia lënë gjerat kohës dhe nuk do hedhin asnjë hap për te ndryshuar diçka. Ne fakt kjo do jete gjeja e duhur. Buxheti do jete disi delikat ditët e para, por situata shume shpejt do filloje te stabilizohet. Pas te mërkurës mund te kryeni edhe ndonjë shpenzim me tepër. Shëndeti do vije duke u përmirësuar dite pas dite. Ne fundjave do jeni ne formën me te mire te mundshme. Ne pune nuk duhet te nxitoheni për asgjë, me durim, qetësi dhe këmbëngulje mund te arrini çdo gjë. Familja pa probleme.

BINJAKET: Kjo jave do jete tejet pasionante për juve qe jeni ne një lidhje. Me partnerin do merreni vesh edhe pa thënë asgjë. Çdo çast ka për te qene fantastik dhe i mbushur me emocione te veçanta. Edh për beqaret priten risi, megjithatë nuk duhet te nxitohen për asgjë. Ne planin financiar ndikimi i yjeve do jete goxha negativ. Nuk do arrini dot t’i vini fre vetes tuaj dhe buxheti do destabilizohet ndjeshëm. Për fat te mire shëndeti nuk do ketë probleme serioze, përveç ndonjë dhimbjeje te lehte koke ne ditët me te lodhshme. Ne pune do i bëni gjerat me dëshirë dhe entuziazëm, prandaj do i arrini synimet. Ne familje do diskutoni gjere e gjate dhe do i zgjidhni problemet.

GAFORRJA: Jeta juaj ne çift do jete e mrekullueshme gjate kësaj jave. Ne çdo çast do ndiheni si mbi re dhe kënaqësitë do jene te paimagjinueshme. Beqaret duhet te bëjnë durim deri ditët e fundit ne mënyrë qe te gjejnë personin me te përshtatshëm. Buxheti nuk do jete i keq, por nëse nuk i kryeni shpenzimet me llogari, gjendja mund te ketë tronditje te forta. Mendoni pak edhe për kohen ne vijim, jo vetëm për te sotmen. Gjendja shëndetësore do jete aq e mire saqë nuk do keni me për çfarë te qaheni. Do ushqeheni si duhet dhe nuk do neglizhoni as aktivitetin fizik. Puna ne përgjithësi do ece mire pavarësisht disa pengesave te vogla qe mund t’iu dalin here pas here. Familja harmonike.

LUANI: Periudhe e begate do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Qe ditën e pare do përjetojnë emocione pranë atij qe dashurojnë dhe do sigurohen akoma me shume qe ai është i duhuri për te kaluar jetën. Beqaret do i kenë mendimet shume te qarta dhe do dine çfarë hapash te hedhin. Jeta e tyre do ndryshoje njëherë e përgjithmonë. Venusi do iu ndihmoje t’i mbani gjithë kohës nen kujdes te ardhurat. Gjendja do vazhdoje te mbetet e kënaqshme. Për shëndetin nuk duhet te shqetësoheni aspak, pasi gjendja ka për te qene perfekte. Nuk do keni asnjë lloj shqetësimi. Ne pune do jete Jupiteri ai qe do iu japë një shtyse me shume për te vene ne jete projektet e menduara. Marrëdhënia me familjaret do jete e kënaqshme.

VIRGJERESHA: Jave rutine do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Here pas here mund te mërziteni tej mase me atë qe keni ne krah dhe mund t’i thoni gjera te pamenduara. Kujdes sepse mund ta shkatërroni gjithë atë qe kishit ndërtuar deri me sot. Beqaret do jene gati edhe për aventura kalimtare, mjafton qe te ndihen mire dhe jo vetëm. Financat nuk do jene aspak te qëndrueshme dhe here pas here do ju duhet te bëni vërtet kursime. Gjendja shëndetësore do filloje te përmirësohet ndjeshëm. Nuk do i keni me as shqetësimet nga stomaku. Ne pune do jeni modeste edhe pse ne fakt arritjet do jene goxha te mëdha. Jeta familjare do jete e kënaqshme ne çdo moment.

PESHORJA: Do keni një marrëdhënie te shkëlqyer me partnerin tuaj sot dhe nuk do qaheni për asgjë. Ai mund t’iu përgatisë edhe disa surpriza për te cilat nuk ju ka shkuar ndonjëherë ne mendje. Beqaret duhet te tregohen te arsyeshëm dhe nuk duhet te nxitohen për asgjë sepse nga veprimet e tyre do varet e ardhmja. Financat për fat te mire nuk do jene te këqija, kështu qe mund t’ia lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim me shume. Shëndeti nuk duhet neglizhuar për asnjë moment sepse pasojat do jene te renda. Ne pune do jeni kreative dhe te gatshëm për te bere edhe sakrifica vetëm për te arritur atje ku doni. Disa kolege do ju ndihmojnë. Ne familje duhet te toleroni me tepër qe t’ia kaloni mire.

AKREPI: Rutina ka mundësi t’iu pushtoje këtë jave ju qe jeni ne një lidhje dhe shpesh mezi do i kaloni ditët. Do mërziteni jashtëzakonisht. Beqaret as nuk do e vrasin mendjen te krijojnë një lidhje, por do ja lënë çdo gjë kohës. Ne fakt deri ditën e premte mund te ndodhe diçka e jashtëzakonshme për ta. Financat me shume përpjekje nga ana juaj do fillojnë te stabilizohen disi. Vazhdoni ne rrugën qe keni nisur. Shëndeti ka për te qene i qëndrueshëm. Nuk do keni probleme për te cilat te merakoseni. Ne planin profesional do privilegjoheni gjithë kohës. Do keni edhe arritje dhe mund t’iu behet edhe një propozim për rritje ne detyre. Jeta familjare do ketë vështirësi te vogla.

SHIGJETARI: Jave e ngrohte do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do i kaloni te gjitha pengesat dhe madje do kërkoni edhe falje për gabimet e bëra. Beqaret do i kenë idetë shume te qarta dhe do dini si dhe ke te joshin. Dita me më fat do jete e mërkura. Financat do përmirësohen tej mase jo vetëm nga ndihma e te afërmve, por edhe nga strategjia qe keni ndjekur ju kohet e fundit. Shëndeti do lere për te dëshiruar. Do keni probleme me gjumin dhe shpesh di ndiheni pa fuqi. Mos lini pa konsumuar frutat dhe perimet e stinës. Ne pune mos merrni vendime te nxituara sepse do pendoheni. Kërkoni ndihmën e miqve nëse nuk jeni shume te qarte. Jeta familjare do jete e kënaqshme.

BRICJAPI: Ne jetën tuaj ne çift ka mundësi te merrni vendime shume te rëndësishme. Gjerat do ndryshoje njëherë e përgjithmonë dhe nuk do ketë me kthim mbrapa ne kohe. Beqaret nuk do e gjejnë dot shpirtin e tyre binjak edhe pse nuk do lënë gur pa lëvizur. Ne planin financiar do mbizotërojë gjithë kohës ekuilibri. Shpenzimet e domosdoshme mund t’i kryeni pa u druajtur fare. Shëndeti do jete i shkëlqyer. Do keni energji dhe shqetësimet e mëparshme nuk do ndihen aspak. Edhe ata qe kane pasur probleme me stomakun do jene me te qete. Ne pune do filloni disa projekte mjaft interesante, por qe do duan me tepër përkushtim dhe kohe te harxhuar. Jeta familjare do jete përgjithësisht pozitive.

UJORI: Këtë jave do bëni te pamundur qe ta largoni rutinën nga jeta juaj ne çift dhe do mendoni vetëm si ta bëni te ardhmen sa me te bukur. Do bashkëpunoni fort me partnerin dhe nuk do i dilni kundër njeri-tjetrit për asgjë. Beqaret nuk duhet te bëjnë gabim te hidhen ne krahët e te parit qe do i joshe sepse do lëndohen tej mase. Ne planin financiar mund te bëni gabime te njëpasnjëshme dhe situata nuk do jete e qëndrueshme. Shëndeti do jete delikat ditët e para, por do përmirësohet pas te enjtes. Mos e neglizhoni ushqimin dhe gjumin. Ne pune do i keni shume te qarta hapat qe duhet te hidhni dhe nuk do nxitoheni për asgjë. Jeta familjare nuk do jete ne gjendjen me te mire.

PESHQIT: Këtë jave do jeni shume impulsive ju te dashuruarit dhe mund te bëni gabime te njëpasnjëshme. Reflektoni dhe mendojini gjerat sa me shpejt sepse ne te kundërt do vije ndarja. Beqaret do preferojnë te qëndrojnë vetëm dhe nuk do bëjnë asnjë lëvizje për ndryshime, por ditën e enjte do takojnë një person sharmant qe nuk do i rezistojnë dot. Sektori i financave nuk do jete aspak i trazuar. Mund ta kryeni pa frike ndonjë shpenzim te vogël për qejfin tuaj. Shëndeti do lere për te dëshiruar. Mund te keni goxha shqetësime nga stomaku kështu qe shmangni pikantet dhe pijet alkoolike. Ne pune do jeni shume te organizuar dhe gjithçka do ju ece sipas planeve. Me familjaret do keni disa debate te vogla.