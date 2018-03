Gjatë kësaj dite do të keni pasiguri lidhur me një lidhje dashurie të cilën vijoni ta zvarrisni. Reflektoni lidhur me situatën tuaj dhe merrni vendimet e duhura. Ata që janë vetëm, duhet të kontrollojnë xhelozinë e tyre. Në punë, lini mënjanë ambiciet dhe nxitimin, duke u përballur realisht me këtë moment të vështirë.