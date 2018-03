Keni nevojë për të besuar në diçka të re, për të mposhtur pasiguritë dhe frikën që ju ka pushtuar. Fatmirësisht, momentalisht fusha e ndjenjave ju buzëqesh. Ata që janë vetëm duhet ti hedhin hapat me radhë, duke lënë mënjanë dhimbjen e një dashurie të përfunduar. Një person do të mbështesë nismat tuaja në punë dhe më në fund do të keni hapësirën aq shumë të kërkuar.