Duhet ti kushtoni më shumë kohë personit që doni, pasi angazhimet e kohëve të fundit nuk iu kanë lejuar. Herë pas here, keni nevojë për një pushim. Ata që janë vetëm, do të bëjnë miqësi të reja. Mund të jetë një e hënë shumë impenjative, ku do të testohen aftësitë tuaja dhe mënyra se si do të përballoni disa situata.