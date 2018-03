Yjet ju këshillojnë që ta nisni javën, pa u përfshirë nga ankthi lidhur me çështjet e dashurisë. Përqendrohuni vetëm tek gjërat praktike. Ata që janë vetëm, duhet të mundohen të menaxhojnë një njohje të re me sens të mirë humori dhe me masë. Sa i takon punës do të jetë një ditë pozitive dhe nëse jeni të përfshirë në fushën e biznesit, do të mbyllni çështje të rëndësishme. Keni shumë përgjegjësi, ndaj veproni me kujdes.