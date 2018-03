Dëshira për të arritur një intensitet perfekt me personin që dashuroni, rrezikon që t’iu çojë drejt hapave të gabuar. Veproni me maturi, në mënyrë që të mos dëmtoheni. Ata që janë vetëm do të kenë një dëshirë të shfrenuar për të flirtuar me një person që sapo e kanë njohur. Ndërsa në punë, mos u mbingarkoni me përgjegjësi, pasi nuk do mund të arrini të çoni asgjë deri në fund. Kërkoni ndihmë nga të tjerët.